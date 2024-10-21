Сеул призывает вывести северокорейские войска из России

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21 октября посол России в Сеуле Георгий Зиновьев был вызван в министерство иностранных дел РК. Первый заместитель министра Ким Хон Гюн «настоятельно призвал российскую сторону немедленно вывести северокорейские войска и прекратить соответствующее сотрудничество»,- говорится в пресс-релизе южнокорейского МИД. Военное сотрудничество, выходящее за рамки военных поставок, представляет серьёзную угрозу для РК и мирового сообщества, а также является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН. Сеул «будет отвечать всеми возможными средствами вместе с мировым сообществом на любые действия, которые угрожают основным интересам РК»,- предупредил замминистра. Как заявил российский посол, сотрудничество Москвы и Пхеньяна «не направлено против интересов безопасности РК»,- позже сообщило на своей стране в Facebook российское посольство в Сеуле. Сотрудничество «осуществляется в рамках международного права», однако Россия и РК занимают «противоположные позиции относительно причин растущей напряжённости на Корейском полуострове»,- говорится в сообщении. Национальная служба разведки РК на прошлой неделе сообщила, что в начале октября Пхеньян отправил 1.500 своих солдат на Дальний Восток России для последующего участия в боевых действиях на территории Украины и готовится отправить дополнительные контингенты. Вашингтон не подтвердил сообщения о развёртывании северокорейских войск в России, заявив, что у него нет доказательств.