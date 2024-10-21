Представитель КНДР: Отправка войск в Россию – «беспочвенный слух»

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«Делегация КНДР не считает нужным говорить о так называемом военном сотрудничестве с Россией, так как это беспочвенные слухи, направленные на подрыв законных и дружественных отношений между суверенными государствами»,- заявил 21 октября сотрудник представительства КНДР при ООН, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи, проходившем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Данное заявление стало первой реакцией северокорейской стороны на сообщения о том, что Пхеньян начал отправку войск в Россию для последующего участия в боевых действиях на территории Украины. Между тем, на правительственном уровне Северная Корея никак не комментирует сообщения об отправке войск. В тот же день на заседании Совета Безопасности посол РК при ООН Хван Чжун Гук призвал к немедленному прекращению растущего военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией, которое потенциально делает Пхеньян «активной воюющей стороной».