Президент РК и генсек НАТО обсудили проблемы КНДР

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21 октября президент РК Юн Сок Ёль и генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте обсудили по телефону информацией о размещении северокорейских вооружённых сил в России и возможные планы реагирования. Как отметил южнокорейский лидер, «Северная Корея зашла так далеко, что отправила элитные войска в Россию». «Безрассудная военная близость» между Россией и Северной Кореей наносит урон безопасности Индо-Тихоокеанского и Атлантического региона. Эта связь подрывает «международный порядок, основанный на правилах» и угрожает миру на Корейском полуострове и в регионе,- добавил он. В свою очередь, Марк Рютте выразил серьёзную обеспокоенность по поводу размещения Северной Кореей войск в России, что нарушает международное право и резолюции Совета Безопасности ООН. «НАТО готова активно сотрудничать с РК, чтобы ответить на военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна, которое угрожает миру и безопасности»,- подчеркнул генсек НАТО.