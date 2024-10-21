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Политика

Президент РК проведёт кадровые перестановки, если будут основания

Write: 2024-10-22 12:23:27Update: 2024-10-22 13:44:57

Президент РК проведёт кадровые перестановки, если будут основания

Photo : YONHAP News

Президент Юн Сок Ёль обещает провести кадровые перестановки в своей администрации при наличии оснований, то есть, если будут доказательства злоупотребления властью сотрудников, тесно связанных с первой леди Ким Гон Хи. Об этом глава государства сообщил в ходе состоявшейся 21 октября встречи с лидером правящей партии Сила народа Хан Дон Хуном, который выразил обеспокоенность по поводу публичной деятельности первой леди и призвал к кадровым перестановкам, чтобы успокоить общественность. На просьбу сократить общественную деятельность первой леди президент ответил, что это уже сделала, поскольку «очень истощена». Что касается обвинений в отношении Ким Гон Хи, то следует дождаться окончания расследования, прежде чем делать выводы,- отметил Юн Сок Ёль. Коснувшись предложения о назначении специального прокурора, он сказал, что данный вопрос должен быть решён на основе договорённости между правящей и оппозиционной партиями. Первая леди подозревается в причастности к махинациям с акциями, получении дорогостоящей сумки и вмешательстве в парламентские выборы. На прошлой неделе оппозиционная Демократическая партия Тобуро повторно предложила законопроект о назначении специального прокурора. Президент наложил на него вето и поблагодарил правящую партию за блокирование законопроекта. 
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