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Политика

Главы МИД РК и Великобритании обсудили ситуацию в мире

Write: 2024-10-22 13:18:22Update: 2024-10-22 13:37:00

Главы МИД РК и Великобритании обсудили ситуацию в мире

Photo : YONHAP News

Министры иностранных дел РК и Великобритании провели 21 октября в Сеуле девятый раунд двустороннего стратегического диалога. Они решительно осудили Северную Корею за предоставление оружия России и отправку войск для участия в боевых действиях. Кроме того, министры выразили обеспокоенность возможностью того, что Россия может предоставить Северной Корее современные технологии ядерного оружия и баллистических ракет в обмен на эту помощь. В заявлении, принятом по итогам встречи, подчёркнута возрастающая взаимосвязь между безопасностью в Индо-Тихоокеанском и Атлантическом регионах. В нём также зафиксирована договорённость активно работать с мировым сообществом для реализации необходимых мер по сдерживанию «незаконных, безрассудных и дестабилизирующих действий». Министры договорились провести в начале следующего года первую встречу в формате «2+2» с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств.
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