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РК может направить наблюдателей на Украину

Write: 2024-10-22 13:37:16Update: 2024-10-22 13:40:22

РК может направить наблюдателей на Украину

Photo : YONHAP News

Существует вероятность, что группа южнокорейских экспертов будет направлена на Украину для наблюдения за тактикой и боевыми возможностями северокорейских войск специального назначения, направляемых для поддержки России. Об этом сообщил 22 октября источник в правительстве РК. По его данным, группа будет состоять из военнослужащих разведывательных подразделений, которые смогут анализировать северокорейскую тактику боя и принимать участие в допросах пленных северокорейцев. Изучение действий и тактики специальных войск, выполняющих задачи по проникновению в тыл противника в случае возникновения чрезвычайной ситуации, может быть полезно для южнокорейских военных при разработке оборонительной тактики. На прошлой неделе национальная служба разведки РК сообщила, что в начале октября Северная Корея отправила в Россию около 1.500 военнослужащих для участия в боевых действиях на территории Украины. Ожидается, что Север отправит в Россию в общей сложности 12 тысяч солдат.
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