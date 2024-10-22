Сеул призывает Пхеньян вывести войска из России

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Правительство РК призывает Пхеньян немедленно вывести войска из России и отменить план участия в боевых действиях на территории Украины. Данный призыв прозвучал в ходе внеочередного заседания постоянного комитета Совета национальной безопасности при президенте РК. Оно состоялось 22 октября под председательством начальника управления национальной безопасности администрации президента Син Вон Сика. Как сообщил на брифинге его заместитель Ким Тхэ Хё, «если военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией продолжится, РК будет решительно реагировать вместе с мировым сообществом». Правительство будет принимать «поэтапные ответные меры в зависимости от уровня военного сотрудничества». Тот факт, что Северная Корея, которая поддерживает Россию большим количеством оружия, отправила войска для участия в боевых действиях, является серьёзной угрозой безопасности не только для РК, но и для мирового сообщества,- отметил Ким Тхэ Хё.