Действие льготной ставки топливного налога продлено до конца года

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Правительство РК решило продлить до конца текущего года действие сниженной ставки топливного налога с некоторыми корректировками. Как сообщили в министерстве планирования и финансов, с 1 ноября будет применяться 15-процентная скидка на бензин и 23-процентная скидка на дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ. До сих пор скидка на бензин составляла 20%, а на дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ - 30%. Сниженная ставка топливного налога была впервые введена в июне 2022 года в целях стабилизации внутренних цен. С тех пор она неоднократно продлевалась и корректировалась. Решение сократить размер льготы принято с учётом снижения инфляции: в сентябре потребительские цены выросли на 1,6% в годовом исчислении, что является самым низким показателем за последние три с половиной года. Цены на нефть упали на 7,6% впервые за 7 месяцев. Цены на бензин упали на 8,0%, а на дизельное топливо - на 12,0%.