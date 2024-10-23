ЮНЕСКО учредила премию за глобальное гражданское образование

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Исполнительный совет ЮНЕСКО при поддержке правительства РК учредил международную премию за глобальное гражданское образование. Данное решение было принято 22 октября в Париже на 220-й сессии Исполнительного совета. Премия будет вручаться каждые два года в двух категориях – молодёжным организациям, а также частным лицам, учреждениям и неправительственным организациям, внёсшим значительный вклад в распространение глобального гражданского образования. Каждому лауреату будет присуждена денежная премия в размере 50 тысяч долларов. Целью глобального гражданского образования является воспитание граждан, осведомлённых о таких универсальных ценностях как мир, права человека и культурное разнообразие. Этот вид образования также является частью Целей в области устойчивого развития ООН. Лауреатов премии будет определять генеральный директор ЮНЕСКО на основании рекомендаций международного жюри независимых экспертов. Посол РК при ЮНЕСКО Пак Сан Ми подчеркнула важность образования для понимания и уважения универсальных ценностей, отметив, что РК будет продолжать тесное сотрудничество с ЮНЕСКО для продвижения глобального гражданского образования.