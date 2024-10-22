Правящая партия настаивает на назначении специального прокурора

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Правящая партия Сила народа продолжит настаивать на назначении специального прокурора для расследования обвинений в отношении первой леди Ким Гон Хи. Она подозревается в причастности к махинациям с акциями, получении дорогостоящей сумки и вмешательстве в парламентские выборы. Об этом заявил лидер правящей партии Сила народа Хан Дон Хун, выступая 23 октября на расширенном заседании парламентской фракции. Специальный прокурор должен расследовать также незаконные действия сотрудников администрации президента, связанных с первой леди. Данная работа должна быть завершена до вынесения первого судебного решения по обвинениям против лидера оппозиционной Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна в лжесвидетельстве и нарушениях избирательного законодательства,- добавил Хан Дон Хун. Он особо подчеркнул, что сообщил президенту страны Юн Сок Ёлю о своём намерении настаивать на назначении специального прокурора в ходе встречи с ним 21 октября.