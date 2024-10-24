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Южнокорейское правительство не должно «подыгрывать киевскому режиму». Об этом заявила 23 октября на пресс-конференции в Москве представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента Reuters, есть ли северокорейские войска на территории России. Она посоветовала уточнить это в Пхеньяне. Комментируя сообщения об отправке северокорейских войск в Россию для участия в боевых действиях на территории Украины, Захарова напомнила, что «первые сообщения на эту тему появились в украинских СМИ, затем их подхватила разведка Южной Кореи, потом генеральный секретарь НАТО запросил телефонный разговор с президентом РК Юн Сок Ёлем». Назвав украинское руководство «террористическим режимом», она выразила надежду на то, что, «власти в Сеуле будут руководствоваться здравым смыслом». «Сеул волнует, когда военнослужащие КНДР находятся вблизи границ Южной Кореи. Но ещё больше их волнует, когда они, по их же собственному утверждению, находятся вдалеке от этой границы»,- отметила представитель российского МИД. Напомнив, что «киевский режим на протяжении уже более двух лет просит у Республики Корея летальное оружие, добиваясь от властей страны изменить свою принципиальную позицию», Захарова призвала южнокорейские власти «не поддаваться на провокации, к которым их активно подталкивает Запад». Она в очередной раз напомнила, что «российское взаимодействие с КНДР и в военной, и в других сферах, во-первых, соответствует международному праву и не нарушает его, а во-вторых, не наносит никакого ущерба Южной Корее».