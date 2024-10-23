Рост экономики РК в третьем квартале составил 0,1%

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По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным 24 октября, рост отечественной экономики в третьем квартале составил 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом производство в энергетической отрасли выросло на 5,1%, в сельском хозяйстве и рыболовстве на 3,4%, в обрабатывающей промышленности на 0,2%, в сфере услуг на 0,2%. Одновременно производство в строительной отрасли сократилось на 0,7%. Инвестиции в производственные мощности возросли на 6,9%, а в строительство снизились на 2,8%. Экспорт сократился на 0,4%, главным образом из-за сокращения поставок автомобилей и химической продукции. При этом импорт увеличился на 1,5%, в основном за счёт машин и оборудования. Частное потребление выросло на 0,5% за счёт роста продаж легковых автомобилей и устройств беспроводной связи, а также благодаря активизации спроса на медицинские услуги и транспорт. Государственное потребление увеличилось на 0,6% из-за роста выплат социальных пособий, таких как пособия по медицинскому страхованию.