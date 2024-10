Photo : YONHAP News

Песня под названием Ditto южнокорейской женской K-pop группы NewJeans признана американским музыкальным журналом Paste одной из лучших песен 2020-х годов. Как сообщили в продюсерском агентстве Adore, Ditto заняла 23-е место в списке ста лучших песен 2020-х годов. Как подчеркнули составители списка, New Genes развивалась очень быстрыми темпами, а песня Ditto «прекрасно демонстрирует новаторское направление творчества группы». Ранее Paste составил список ста лучших мини-альбомов всех времён, в котором альбом Get Up группы NewJeans занял 52-е место.