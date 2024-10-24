У SK hynix в третьем квартале рекордные продажи и прибыль

Photo : YONHAP News

Компания SK hynix продемонстрировала в третьем квартале рекордные продажи и прибыль. В частности, её чистая прибыль за период с июля по сентябрь составила 5 трлн 750 млрд вон (4 млрд 200 млн долларов). Операционная прибыль за тот же период составила 7 трлн 20 млрд вон (5 млрд 10 млн долларов), а продажи 17 трлн 570 млрд вон (12 млрд 750 млн долларов). SK hynix объяснила высокие показатели прибыли спросом на микросхемы памяти искусственного интеллекта, включая продукты памяти с высокой пропускной способностью и встроенные твёрдотельные накопители. Компания заявила, что продажи микросхем HBM в третьем квартале выросли более чем на 70% по сравнению с предыдущим кварталом и на 330% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. SK hynix заявила, что продолжит фокусироваться на прибыльности за счёт увеличения продаж, ориентированных на продукты с высокой добавленной стоимостью.