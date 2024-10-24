РК ответит на укрепление военного сотрудничества России и КНДР

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РК вместе с мировым сообществом будет поэтапно принимать меры в ответ на укрепление военно-технического сотрудничества между Россией и КНДР. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 24 октября на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой. Ввод войск Северной Кореи в Россию нарушает Устав ООН и резолюции Совета Безопасности ООН,- добавил он. Лидеры РК и Польши осудили ядерные и ракетные разработки Северной Кореи. Они договорились активизировать сотрудничество в сферах энергетики, промышленного строительства и передовых технологий, включая аккумуляторы, электромобили, робототехнику и чистую энергию. Кроме того, будут запущены регулярные механизмы консультаций между оборонными ведомствами, активизировано сотрудничество в сферах безопасности и оборонной промышленности. Юн Сок Ёль обещал ускорить подписание дополнительного соглашения с Польшей на поставку к концу года танков К2 на сумму 7 миллиардов долларов. Лидеры двух стран согласились с необходимостью поддерживать активные гуманитарные и культурные обмены в интересах будущих поколений, отметив 35-летие установления дипломатических отношений.