Рост экономики РК в третьем квартале не оправдал ожиданий

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Рост южнокорейской экономики в третьем квартале, который составил лишь 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, не оправдал ожиданий. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок, который находится в Вашингтоне для участия во встрече министров финансов «Большой двадцатки». Хотя экспорт, импорт и внутреннее потребление немного увеличились, ситуация в обрабатывающей промышленности и строительной отрасли ухудшилась,- добавил Чхве Сан Мок. Он призвал «ускорить реализацию мер по обеспечению внутреннего спроса и поддержанию нормального уровня жизни населения страны в условиях усиления экономической неопределённости с приближением президентских выборов в США и обострением ситуации на Ближнем Востоке. В министерстве планирования и финансов отметили, что, учитывая экономический рост в третьем квартале на 0,1%, достижение роста национальной экономики по итогам года на 2,6% маловероятно.