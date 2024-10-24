В.Путин: Военное сотрудничество России и КНДР - «наше дело»

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Военное сотрудничество России с Северной Кореей - «наше дело»,- заявил президент России Владимир Путин, выступая 24 октября на пресс-конференции в Казани по итогам саммита БРИКС. Таким образом российский лидер ответил на вопрос об отправке северокорейских войск для участия в боевых действиях на Украине. Он напомнил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Северной Кореей включает положение о взаимной обороне. «Есть статья 4. Мы никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим соглашениям серьёзно, но то, что мы делаем в рамках этой статьи, это наше дело»,- заявил Владимир Путин. Когда его спросили, означает ли размещение северокорейских войск в России военную эскалацию, Путин ответил: «Это не Россия обострила ситуацию на Украине». Произошедший там в 2014 году переворот привёл к эскалации войны. Запад поставляет Украине оружие, и солдаты НАТО принимают непосредственное участие в конфликте,- добавил президент России.