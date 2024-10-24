КНДР внесла изменения в государственный гимн

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Северная Корея, которая ранее объявила о полном разрыве отношений с РК, внесла изменения в текст государственного гимна и изменила названием самого гимна. Как сообщило агентство ЦТАК, изменения внесены 24 октября на заседании Постоянного комитета Верховного народного собрания. На нём принят Закон о государственном гимне КНДР. Если раньше гимн назывался «Эгукка», то есть, национальный гимн, то теперь называется «Государственный гимн КНДР». Детальное содержание закона не разглашается, то есть, неизвестно, внесены ли изменения в порядок исполнения гимна. Что касается текста, то один из куплетов звучал следующим образом: «Моя родина, красота которой простирается на три тысячи ли». Теперь он звучит так: «Моя родина является самой красивой страной в мире». То есть, упоминание о том, что Корейский полуостров протянулся три тысячи ли, убрано, поскольку теперь Северная Корея считает себя отдельным от РК государством. Не исключено, что на сессии Верховного народного собрания, состоявшейся 7-8 октября, была утверждена новая редакция статьи Конституции о государственных символах – гербе, флаге и гимне.