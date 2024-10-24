Gallup Korea: Рейтинг президента РК достиг нового минимума

Photo : YONHAP News

Лишь 20% южнокорейцев положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны, что является минимальным показателем с момента начала его работы на посту главы государства. Таковы результаты опроса 1.001 взрослого жителя страны, проведённого с 22 по 24 октября агентством Gallup Korea. Положительная оценка снизилась на 2% по сравнению с предыдущей неделей. 70% опрошенных выразили недовольство работой Юн Сок Ёля, что на 1% больше, чем неделю назад. Уровень поддержки правящей партии Сила народа и основной оппозиционной Демократической партии Тобуро оказался одинаковым – по 30%. Не поддерживают ни одну политическую партию 27% опрошенных. Отвечая на вопрос о поддержке Украины, 66% респондентов заявили, что она должна быть исключительно нелетальной, 16% высказались против какой бы то ни было поддержки, 13% считают возможной военную поддержку, а 5% воздержались от ответа. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Для получения подробной информации посетите веб-сайты Национального комитета по изучению общественного мнения и агентства Gallup Korea.