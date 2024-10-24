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Политика

Политические партии спорят о возможных поставках оружия Украине

Write: 2024-10-25 16:25:30Update: 2024-10-25 16:52:15

Политические партии спорят о возможных поставках оружия Украине

Photo : YONHAP News

Южнокорейские политические партии высказывают противоположные мнения по поводу возможных поставок наступательного оружия Украине в ответ на развёртывание войск Северной Кореи в России. В ходе состоявшейся 24 октября проверки работы парламентского комитета по иностранным делам депутат от правящей партии Сила народа Юн Сан Хён заявил, что у РК есть международный, этический и политический долг поддерживать борьбу Украины за свободу, демократию и права человека. Другой депутат от правящей партии Ин Ё Хан сказал, что, государства-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) оказали большую помощь РК во время Корейской войны. Депутат от ведущей оппозиционной Демократической партии Тобуро Юн Ху Док отметил, что РК не является членом НАТО и военным союзником Украины. Поэтому военная поддержка Украины невозможна без нарушения внутренних и международных законов. Другой депутат от оппозиции Ли Ён Сон сказал, что военная поддержка Украины может рассматриваться как участие в этой войне.
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