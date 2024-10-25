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Политика

РК и США проведут переговоры в формате «2+2»

Write: 2024-10-28 10:29:54Update: 2024-10-28 16:03:47

РК и США проведут переговоры в формате «2+2»

Photo : KBS News

Главы внешнеполитических и оборонных ведомств РК и США обсудят 31 октября в Вашингтоне вопросы, касающиеся ситуации на Корейском полуострове, двусторонних отношений, региональных и глобальных проблем. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, во встрече примут участие министр иностранных дел РК Чо Тхэ Ёль, министр обороны Ким Ён Хён госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. По итогам переговоров будет принято совместное заявление. Предстоящая встреча в таком формате будет шестой по счёту, предыдущая состоялась в 2021 году в Сеуле. Глава южнокорейского МИД и госсекретарь США планируют также провести двустороннюю встречу. Из Вашингтона южнокорейские министры отправятся в Оттаву, где 1 ноября состоится первая встреча министров РК и Канады в формате «2+2» с министром иностранных дел Мелани Джоли и министром обороны Биллом Блэром.

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