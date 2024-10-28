Минфин РК будет отслеживать ситуацию на финансовых рынках

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Министерство планирования и финансов усилит контроль за ситуацией на финансовых рынках и будет оперативно отреагировать на чрезмерную волатильность в рамках плана действий в чрезвычайных ситуациях. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок, выступая 28 октября на совещании министров экономического блока. Заявление прозвучало после того, как на прошлой неделе было объявлено о росте валового внутреннего продукта в третьем квартале лишь на 0,1% в квартальном исчислении. Правительство будет тщательно отслеживать рыночную ситуацию как внутри страны, так и за рубежом. Важное внимание будет уделяться также повышению конкурентоспособности полупроводниковой промышленности в условиях глобальной конкуренции,- отметил Чхве Сан Мок. Он отнёс к числу основных рисков предстоящие президентские выборы в США, экономическую ситуацию в ведущих странах и кризис на Ближнем Востоке.