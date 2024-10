Photo : YONHAP News

K-РОР группа Seventeen снова вошла в пятёрку лучших в чарте Billboard 200 со своим 12-м мини-альбомом Spill the Feels. Это шестой по счёту альбом группы, попавшим в десятку лучших после Face the Sun», «Sector 17», «FML», «Seventeenth Heaven и 17 Is Right Here. По данным американского музыкального журнала, продано 64 тысячи физических копий альбома Spill the Feels и 2 тысячи эквивалентных единиц для стриминга. Spill the Feels - единственный альбом K-РОР, выпущенный в этом году, продажи которого за первую неделю превысили 3 миллиона копий. В настоящее время группа находится в мировом турне Seventeen [Right Here]. Её концерты в США пройдут в Нью-Йорке, Техасе, Окленде и Лос-Анджелесе.