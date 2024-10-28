У правящей коалиции меньшинство в нижней палате парламента Японии

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Правящая коалиция, состоящая из Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии «Комэйто», потеряла большинство в нижней палате парламента Японии. Как сообщает телеканал NHK, об этом свидетельствуют результаты прошедших 27 октября внеочередных выборов. ЛДП и «Комэйто» вместе получили 215 мест - 191 у либерал-демократов и 24 у их партнёров по коалиции. Между тем, для большинства необходимо 233 места. Поскольку в парламенте 465 мест, 250 из них займут оппозиционные партии. Ранее премьер-министр планировал сформировать правительство во главе с ЛДП, но теперь ему придётся искать поддержку оппозиции, чтобы иметь стабильное правительство. Между тем, оппозиционные партии, представляющие как либеральные, так и правые силы, будут испытывать трудности в сотрудничестве при формировании коалиции из-за различий в политических целях. ЛДП и союзники сохраняли большинство с 2012 года.