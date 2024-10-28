В РК создана лаборатория искусственного интеллекта

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28 октября в Сеуле приступила к работе национальная исследовательская лаборатория искусственного интеллекта. Она создана в рамках усилий по вхождению РК в число ведущих мировых держав в области искусственного интеллекта. Как сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, в работу лаборатории планируется инвестировать к 2028 году в общей сложности 94 млрд 600 млн вон (68 млн долларов). Средства будут вложены в организацию совместных исследований с зарубежными партнёрами и подготовку отечественных специалистов. Вместе с южнокорейскими коллегами в лаборатории будут работать учёные из США, Канады, Франции и других стран. Они будут проводить исследования в сферах нейронного масштабирования и создания базовой модели робота. Ранее в РК были созданы президентский комитет по искусственному интеллекту и совместная лаборатория с Нью-Йоркским университетом. В ноябре планируется создать институт безопасности искусственного интеллекта.