Юн Сок Ёль: Войска КНДР на Украине появятся «раньше, чем ожидалось»

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Появление войск Северной Кореи на Украине и их вступление в боевые действия может произойти «раньше, чем ожидалось». Об этом президент РК Юн Сок Ёль заявил 28 октября в телефонном разговоре с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Поделившись информацией о перемещении северокорейских войск, южнокорейский лидер сослался на президента Украины Владимира Зеленского, который заявил ранее, что северокорейские войска могут присоединиться к боевым действиям «в течение нескольких дней». «Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей фундаментально подрывает основанный на правилах международный порядок, представляя угрозу миру на Корейском полуострове и во всём мире»,- отметил Юн Сок Ёль. Он напомнил о намерении Сеула принять «поэтапные меры в зависимости от развития военного сотрудничества России и Северной Кореи». Председатель Еврокомиссии выразила «серьёзную обеспокоенность» по поводу развёртывания войск Северной Кореи, которое, как она отметила, «грубо нарушает международное право и резолюции Совета Безопасности ООН». В ходе состоявшегося в тот же день телефонного разговора с генеральным секретарём Организации Североатлантического договора (НАТО) Марком Рютте президент Юн Сок Ёль заявил, что южнокорейская делегация посетит на этой неделе Украину, чтобы поделиться информацией об отправке войск Северной Кореи в Россию и обсудить меры сотрудничества. Рютте сказал, что участие северокорейских сил в войне на Украине является «главным приоритетом» для НАТО, выразив надежду на продолжение обмена информацией, связанной с конфликтом.