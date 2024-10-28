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В мире

США ограничат инвестиции в передовые технологии Китая

Write: 2024-10-29 14:14:35Update: 2024-10-29 14:43:44

США ограничат инвестиции в передовые технологии Китая

Photo : YONHAP News

Правительство США приняло решение взять под контроль инвестиции в Китай, связанные с передовыми технологиями, такими как полупроводники, квантовые вычисления и искусственный интеллект. 28 октября министерство финансов США объявило о вводе в действие со второго января следующего года исполнительного регламента, подписанного ранее президентом Джо Байденом. Он предусматривает ограничение американских инвестиций в технологии и производство в страны, вызывающие беспокойство. Это, прежде всего, Китай и его специальные административные районы Гонконг и Макао. Компании, планирующие капиталовложение в Китай, должны заранее уведомить об этом министерство финансов. Цель данных мер заключается в предотвращении использования Китаем передовых технологий в военных целях. Ожидается, что действия США окажут ограниченное влияние на южнокорейскую экономику. Тем не менее, Сеул внимательно проанализирует действия США и при необходимости разработает ответные меры. Об этом сообщили 29 октября в министерстве планирования и финансов РК.
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