Главы РК и Украины осудили отправку войск КНДР в Россию

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В ходе состоявшегося 29 октября телефонного разговора президенты РК и Украины Юн Сок Ёль и Владимир Зеленский осудили отправку северокорейских войск в Россию и договорились обмениваться информацией для координации ответных мер. Они назвали сотрудничество между Россией и Северной Кореей «незаконным» и согласились на проведение стратегических консультаций для подготовки ответных мер. Юн Сок Ёль отметил, что РК не оставит без внимания углубляющиеся военные связи между Пхеньяном и Москвой и готова принять «поэтапные меры для нейтрализации растущих угроз безопасности». Он выразил обеспокоенность возможной передачей Северной Корее российских военных технологий и приобретением северокорейскими войсками боевого опыта. По его мнению, это может создать серьёзные риски для безопасности РК. В свою очередь, Зеленский поблагодарил Юн Сок Ёля за поддержку и отметил, что отправка северокорейских войск на фронт может означать начало новой фазы конфликта. Украина направит делегацию в РК для дальнейшей координации действий, - добавил он.