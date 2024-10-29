Илон Маск обеспокоен низкой рождаемостью в мире

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В будущем население РК может сократиться до трети от нынешнего уровня. Об этом заявил генеральный директор компании Tesla Илон Маск в видеообращении к участникам конференции «Инвестиционная инициатива будущего», проходящей в Саудовской Аравии. Он выразил серьёзную обеспокоенность снижением уровня рождаемости в мире, отметив, что при сохранении текущих тенденций население Европы может сократиться до половины от нынешнего уровня. В случае, если уровень рождаемости не восстановится до показателя 2,1 на одну женщину, численность мирового населения может упасть до 5% от сегодняшней всего за три поколения, - добавил он. Илон Маск подчеркнул, что стимулирование рождаемости должно стать первоочередной задачей для большинства стран. Если люди перестанут рождаться, человечество прекратит своё существование, и все остальные политические усилия утратят свой смысл. В прошлом году коэффициент рождаемости в РК составил 0,72 ребёнка на одну женщину, что является самым низким в истории страны показателем.