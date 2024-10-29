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Политика

Главы РК и Канады обсудили ситуацию на Украине

Write: 2024-10-30 12:22:46Update: 2024-10-30 14:26:43

Главы РК и Канады обсудили ситуацию на Украине

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили 30 октября по телефону ситуацию на Украине, выразив озабоченность тем, что северокорейские войска готовятся участвовать в боевых действиях на стороне России. По мнению Юн Сок Ёля, ситуация приобретает критический характер, поскольку переброска северокорейских войск к линии фронта может произойти быстрее, чем ожидалось. Он подчеркнул важность совместного ответа мирового сообщества на угрозу глобальной безопасности. Юн Сок Ёль сообщил о своём намерении направить южнокорейского представителя на Конференцию по восстановлению Украины, которая пройдёт в Торонто 21-22 ноября. В свою очередь, Джастин Трюдо выразил обеспокоенность по поводу возможной эскалации конфликта из-за вступления в него северокорейских войск, что может повлиять на безопасность как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона. Лидеры двух стран выразили надежду на то, что предстоящая 1 ноября встреча министров иностранных дел и обороны в формате 2+2 поможет активизировать диалог по вопросам безопасности между двумя странами.
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