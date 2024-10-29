Оппозиция против отправки наблюдателей на Украину без согласия парламента

Photo : YONHAP News

Оппозиционная Демократическая партия Тобуро будет добиваться отставки министра обороны, если правительство без согласия Национального собрания решит отправить на Украину военных для наблюдения за северокорейскими войсками. Об этом заявил 30 октября на заседании Высшего совета партии депутат Ким Бён Чжу, комментируя намерение правительства отправить на Украину группу наблюдателей в составе представителей национальной службы разведки и вооружённых сил. Задачей группы является анализ тактики, применяемой северокорейскими войсками. Ссылаясь на статью 60 Конституции, которая предусматривает отправку вооружённых сил за границу исключительно с согласия Национального собрания, депутат заявил, что «отправка за границу даже одного военнослужащего эквивалентна отправке вооружённых сил». «Это чрезвычайно опасный акт добровольного участия в войне между Северной и Южной Кореями»,-сказал Ким Бён Чжу. Он обвинил правительство, которое называет воинский контингент «наблюдателями», в попытке проигнорировать мнение парламента. Другой депутат Ли Он Чжу подчеркнула, что добровольное вмешательство в войну, которую ведёт другая страна, «никогда не будет прощено».