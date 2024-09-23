Северная Корея запустила баллистическую ракету

Photo : YONHAP News

31 октября в 7:10 утра из района Пхеньяна произведён запуск баллистической ракеты в направлении Восточного моря. Как сообщили в объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, скорее всего запущена межконтинентальная баллистическая ракета, которая пролетела порядка 1 тысячи километров и упала в Восточное море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Вооружённые силы РК находятся в состоянии повышенной готовности и следят за действиями Северной Кореи, обмениваясь информацией с американскими и японскими коллегами. Военные эксперты полагают, что запуск произведён под большим углом, и пытаются определить тип ракеты. По данным министерства обороны Японии, полёт продолжался 86 минут. В этой связи есть все основания предполагать, что Северная Корея произвела испытательный запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты. Существует вероятность, что была использована новая 12-осная мобильная пусковая установка. Последний запуск нескольких баллистических ракет малой дальности имел место 18 сентября. Предыдущий запуск межконтинентальной баллистической ракеты был осуществлён 18 декабря прошлого года. Тогда ракета летела 74 минуты.