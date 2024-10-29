В сентябре в РК сократились производство и розничные продажи

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В РК в сентябре сократились объёмы промышленного производства и розничных продаж, но инвестиции в производственные мощности увеличились. По данным национального статистического управления от 31 октября, промышленное производство сократилось на 0,3% по сравнению с августом. При этом производство машин и оборудования увеличилось на 6,4%, а производство полупроводников сократилось на 2,6%. В годовом исчислении промышленное производство уменьшилось на 1,1%. Розничные продажи, которые являются индикатором частного потребления, снизились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Продажи товаров длительного пользования, таких как легковые автомобили, выросли на 6,3%. Однако произошло снижение продаж продуктов питания и напитков на 2,5%, а одежды и обуви - на 3,2%. Продажи в магазинах беспошлинной торговли снизились на 9,2% из-за сокращения числа китайских туристов. В годовом исчислении розничные продажи упали на 2,4%. Инвестиции в производственные мощности выросли на 8,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а инвестиции в строительство сократились за тот же период на 0,1%.