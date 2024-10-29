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Министры обороны РК и США осудили ввод войск КНДР в Россию

Write: 2024-10-31 11:57:57Update: 2024-10-31 15:36:52

Министры обороны РК и США осудили ввод войск КНДР в Россию

Photo : YONHAP News

30 октября в Вашингтоне состоялось 56-е консультативное совещание по вопросам совместной безопасности. Его участники - министры обороны РК и США Ким Ён Хён и Ллойд Остин - приняли совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность укреплением военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Они отметили, что после подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Москвой и Пхеньяном ситуация в регионе обострилась, а торговля оружием и передача передовых технологий нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. Министры приняли решение включить в программу будущих совместных учений отработку реагирования на применение Северной Кореей ядерного оружия. Они отметили, что северная разграничительная линия на протяжении последних 70 лет является эффективным средством предотвращения военной напряжённости между Югом и Севером Кореи, призвав Пхеньян соблюдать её режим.
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