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Экономика

Экспорт легковых автомобилей в третьем квартале снизился на 4,7%

Write: 2024-10-31 12:31:25Update: 2024-10-31 14:10:17

Экспорт легковых автомобилей в третьем квартале снизился на 4,7%

Photo : YONHAP News

По данным Корейского таможенного управления, опубликованным 31 октября, экспорт легковых автомобилей южнокорейского производства в третьем квартале текущего года составил 14 млрд долларов. Это на 4,7% меньше, чем за тот же период прошлого года, и первое снижение с первого квартала 2022 года. По мнению аналитиков, причиной снижения экспорта стало сокращение спроса на среднеразмерные бензиновые и экологически чистые автомобили. Экспорт электромобилей сократился на 36,5%, а гибридных автомобилей - на 28,5%. Экспорт в США вырос на 1,2%, а в Канаду - на 30,2%. Одновременно поставки в Австралию сократились на 7,4%, в Великобританию - на 8,3%, а во Францию - на 27,5%. Импорт легковых автомобилей в третьем квартале вырос на 12,6% по сравнению с прошлым годом, составив 3 млрд долларов. Это первый рост за последние пять кварталов. Он обусловлен ростом спроса на экологически чистые и среднеразмерные автомобили.
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