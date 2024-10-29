Чехия приостановила контракт с РК на строительство АЭС

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Антимонопольное управление Чехии временно приостановило контракт между правительством Чехии и Корейской корпорацией гидро- и атомной энергетики на строительство двух новых энергоблоков АЭС Дукованы. В заявлении антимонопольного управления подчёркивается, что контракт приостановлен в ответ на апелляции, поданные американской компанией Westinghouse и французской компанией Electricite de France. Они утверждают, что южнокорейская сторона нарушила право на интеллектуальную собственность, используя технологии, принадлежащие американскому и французскому производителям без покупки соответствующих лицензий. Между тем, представитель министерства промышленности, торговли и энергетики РК заявил, что решение чешского антимонопольного органа - это «стандартная процедура» в ответ на возражения конкурента, которая не должна повлиять на реализацию контракта. В июле этого года Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики была выбрана в качестве предпочтительного партнёра для участия в тендере на строительство новой АЭС. Окончательное решение о подрядчике правительство Чехии примет в марте следующего года.