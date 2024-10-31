КНДР сообщила об успешных испытаниях МБР «Хвасон-19»

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1 ноября северокорейские СМИ сообщили о проведённых накануне успешных испытаниях «новейшей стратегической системы оружия». Как отмечается в сообщении агентства ЦТАК, испытание «обновило последние данные о стратегическом ракетном потенциале КНДР и продемонстрировало современность и надёжность её самого мощного в мире стратегического сдерживающего фактора». Новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Хвасон-19» преодолела 1.001,2 километра на максимальной высоте 7.687,5 километра и находилась в полёте 5.156 секунд,- говорится в сообщении ЦТАК. На фотографиях, опубликованных государственными СМИ, видно, что ракета запускается с 11-осного транспортёра-установщика. Южнокорейские военные обнаружили запуск ракеты из района Пхеньяна в направлении Восточного моря 31 октября в 7:10 утра, предположив, что запущена межконтинентальная баллистическая ракета под большим углом.