Экспорт РК вырос в октябре на 4,6%

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, опубликованным 1 ноября, южнокорейский экспорт составил в октябре 57 млрд 520 млн долларов, увеличившись на 4,6% в годовом исчислении. Рост экспорта продолжается 13 месяцев подряд. При этом увеличились продажи 10 из 15 основных статей экспорта. Зарубежные поставки полупроводников возросли на 40,3%, компьютеров на 54,1%, мобильных устройств на 19,7%. Экспорт автомобилей вырос на 5,5%, составив 6 млрд 200 млн долларов. Это самый высокий показатель за октябрь. Импорт составил в прошлом месяце 54 млрд 350 млн долларов, увеличившись на 1,7% в годовом исчислении. Таким образом, в торговом балансе страны отмечен профицит в размере 3 млрд 170 млн долларов. Профицит торгового баланса фиксируется 17 месяцев подряд с июля прошлого года.