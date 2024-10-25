РК, США и Япония осудили ракетный запуск КНДР

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РК, США и Япония настоятельно призывают Северную Корею «немедленно прекратить провокационные и дестабилизирующие действия, угрожающие миру и безопасности на Корейском полуострове». Об этом говорится в заявлении, которое приняли 31 октября в ходе телефонного разговоры министр иностранных дел РК Чо Тхэ Ёль, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Такэси Ивая. Они охарактеризовали запуск Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты как нарушение ряда резолюций Совета Безопасности ООН. Главы внешнеполитических ведомств трёх стран отметили, что РК, США и Япония будут тесно сотрудничать с мировым сообществом для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова и блокирования незаконного получения Пхеньяном доходов, которые идут на создание северокорейского ядерного орудия и баллистических ракет.