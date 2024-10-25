РК будет хранить 4 млн баррелей нефти из Кувейта

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Корейская национальная нефтяная корпорация подписала соглашение с государственной нефтяной компанией Кувейта (KPC) о хранении 4 миллионов баррелей кувейтской сырой нефти, к которым можно будет получить доступ в случае мирового энергетического кризиса. Нефть будет находиться в хранилищах в Ульсане, откуда она в случае необходимости может быть поставлена на внутренний рынок. Аналогичные соглашения были подписаны в прошлом году с Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами. В соответствии с ними в хранилищах на территории РК размещены 13 млн 300 тыс. баррелей сырой нефти. Поскольку РК на 72% зависит от Ближнего Востока в удовлетворении спроса на сырую нефть, соглашения с тремя крупнейшими нефтедобывающими странами внесут значительный вклад в энергетическую безопасность. В прошлом году 8,1% нефтяного экспорта пришлось на Кувейт.