Gallup Korea: Рейтинг президента РК впервые ниже 20%

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Лишь 19% южнокорейцев положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны, что является минимальным показателем с момента начала его работы на посту главы государства. Кроме того, уровень поддержки впервые опустился ниже 20%. Таковы результаты опроса 1.005 взрослых жителей страны, проведённого с 29 по 31 октября агентством Gallup Korea. 72% опрошенных выразили недовольство работой Юн Сок Ёля, что на 2% больше, чем неделю назад. Уровень поддержки правящей партии Сила народа и основной оппозиционной Демократической партии Тобуро оказался одинаковым – по 32%. Партию инноваций Отечество поддерживают 7%, Партию новых реформ - 2%, Прогрессивную партию - 1% респондентов. Не поддерживают ни одну политическую партию 25% опрошенных. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.