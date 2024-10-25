РК и США будут наблюдать за контактами Пхеньяна и Москвы

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РК и США осуждают углубление военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией и будут продолжать наблюдение за контактами Пхеньяна и Москвы в данной области. Об этом говорится в заявлении, которое приняли главы внешнеполитических и оборонных ведомств РК и США по итогам шестой встречи в формате 2+2, состоявшейся 31 октября в Вашингтоне. Они особо подчеркнули, что киберпространство и космос подпадают под действие Договора о взаимной обороне между РК и США. Представители двух стран осудили провокационные действия Северной Кореи, включая испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты 31 октября. Они заявили, что любая ядерная атака Северной Кореи встретит немедленный, сокрушительный и решительный ответ, подтвердив неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.