В сентябре в РК минимальные темпы роста онлайн-торговли

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По данным национального статистического управления РК, опубликованным 1 ноября, в сентябре текущего года объём торговых операций в интернете составил 19 трлн 560 млрд вон (14 млрд 210 млн долларов). Это на 2% больше, чем в том же месяце прошлого года, и минимальный рост в сентябре за всю историю ведения соответствующей статистики. Продажи продуктов питания увеличились на 10,5%, а оплата услуг доставки еды возросла на 17,3%. Продажи мобильных устройств выросли на 94,9%. При этом продажи компьютеров и периферийных устройств сократились на 10,8%, а товаров для спорта и отдыха на 8,9%. Онлайн-покупки с помощью электронных купонов уменьшились на 48,8% в годовом исчислении из-за задержек платежей интернет-платформами TMON и WeMakePrice. Доля покупок, оплаченных с помощью мобильных устройств, в общем объёме онлайн-шопинга выросла на 7,7%, составив 76,3%.