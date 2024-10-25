РК ввела санкции против 11 граждан и 4 организаций КНДР

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Правительство РК объявило о новых санкциях против 11 северокорейских граждан и 4 организаций, подозреваемых в причастности к запуску Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Она была запущена в сторону Восточного моря под высоким углом. Если бы ракета была запущена по нормальной траектории, она могла бы поразить материковую часть США. Как сообщили в министерстве иностранных дел РК, в санкционный список вошли северокорейские компании Tongbang Construction, Patisen S.A., Kumrung и EMG Universal Auto, которые причастны к отправке северокорейских рабочих за границу. 11 северокорейцев, против которых введены в санкции, являются сотрудниками дипломатических и торговых представительств КНДР в зарубежных странах. Их подозревают в причастности к экспорту северокорейского оружия и связанных с ним товаров.