РК, США и Япония провели совместные воздушные учения

Photo : YONHAP News

РК, США и Япония провели 3 ноября совместные воздушные учения с участием бомбардировщика B-1B к востоку от острова Чечжудо. Как сообщили в объединённом комитете начальников штабов (ОКНШ) вооружённых сил РК, они стали ответом на запуск Пхеньяном новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19». В ходе учений южнокорейские, американские и японские истребители сопровождали тяжелый бомбардировщик США над морскими водами, где пересекаются зоны идентификации противовоздушной обороны РК и Японии. Учения, которые проводились без боевых стрельб, продемонстрировали «подавляющие» возможности бомбардировщика по нанесению удара по условной цели. «На фоне постепенного укрепления сотрудничества в области безопасности между тремя странами РК, США и Япония будут и в дальнейшем координировать усилия по сдерживанию угроз со стороны Северной Кореи,- говорится в сообщении ОКНШ. Это были вторые с начала года трёхсторонние воздушные учения.