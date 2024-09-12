Президент РК направил бюджетное послание Национальному собранию

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4 ноября президент РК Юн Сок Ёль направил бюджетное послание Национальному собранию, которое зачитал премьер-министр Хан Док Су. Как отмечается в послании, национальный бюджет следующего года составит 677 трлн 400 млрд вон (509 млрд 700 млн долларов США), то есть, на 3,2% больше, чем в текущем году. Впервые за 11 лет действующий президент решил не выступать лично с бюджетным посланием. В нём отмечено, что бюджет следующего года включает в себя сокращение ненужных проектов в соответствии с «разумной фискальной политикой», предусматривая помощь уязвимым группам населения. Глава государства отметил, что экономика столкнулась с серьёзными проблемами из-за глобального комплексного кризиса, включая высокие процентные ставки, инфляцию и неопределённость на финансовых рынках, а также замедление экономики в основных странах, что привело к снижению экспорта. Бюджет сосредоточен на программе реформ в областях здравоохранения, пенсионного обеспечения, рынка труда, решения проблем, вызванных низкой рождаемостью и старением населения. «Правительство намерено завершить эти реформы, несмотря ни на какие трудности»,- подчеркнул Юн Сок Ёль. Президент изложил инициативы по повышению низкого уровня рождаемости и запросил парламентскую поддержку для создания министерства стратегии народонаселения. Установленный законом срок утверждения бюджета Национальным собранием - 2 декабря, хотя за последние 20 лет парламентарии соблюдали этот срок лишь дважды - в 2015 и 2021 годах.