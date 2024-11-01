Министры обороны РК и Канады договорились укреплять сотрудничество

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В ходе состоявшейся 2 ноября встречи в Оттаве министры обороны РК и Канады Ким Ён Хён и Билл Блэр обсудили пути укрепления оборонного сотрудничества между своими странами. Они решительно осудили отправку северокорейских войск в Россию как нарушение резолюций ООН и угрозу миру во всём мире. Глава южнокорейского оборонного ведомства выразил признательность Канаде за вклад в поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе посредством активного применения санкций против Северной Кореи и поддержки Командования ООН. Он подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества между двумя странами для дальнейшего укрепления региональной и глобальной безопасности. Министры договорились усилить взаимодействие между двумя странами, включая участие в совместных учениях, расширение сотрудничества в областях оборонной промышленности, оборонной науки и технологий с целью создания взаимовыгодной модели партнёрства для обеих стран.