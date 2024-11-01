В РК приходит осеннее похолодание

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Утром 4 октября на всей территории РК было тепло. Так, в 8 часов утра температура воздуха в Сеуле составила плюс 16,6 градуса, в Инчхоне 16,8 градуса, в Тэчжоне 14,9 градуса, в Кванчжу 13,6 градуса, в Тэгу 11,2 градуса, а в Пусане 16,4 градуса. Дневная температура составила от плюс 16 до 23 градусов, что выше средних многолетних значений. Однако после полудня температура начала понижаться. К концу суток в центральных районах ожидается её понижение до плюс 5 градусов, то есть, температура будет ниже нормы. Утром 5 ноября в северо-восточных районах провинции Кёнгидо, а также внутренних и горных районах провинции Канвондо температура может упасть до нуля градусов. Дневная температура 5 ноября в большинстве районов не превысит 15 градусов, а в провинции Канвондо 10 градусов. 6 ноября ожидается дальнейшее похолодание. Утренняя температура в большинстве районов не превысит 5 градусов. В центральных районах провинций Чолла-Пукто и Кёнсан-Пукто не исключены минусовые температуры.