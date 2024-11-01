КНДР запустила серию БРМД в Восточное море

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5 ноября в 7:30 утра Северная Корея запустила серию баллистических ракет малой дальности (БРМД) в направлении Восточного моря. Как сообщили в объединённом комитете начальников штабов (ОКНШ) вооружённых сил РК, ракеты запущены из района города Саривона провинции Хванхэ-Пукто на западе страны. До падения в море они пролетели порядка 400 километров. Вооружённые силы РК находятся в состоянии повышенной готовности и следят за действиями Северной Кореи, обмениваясь информацией с американскими и японскими коллегами. Анализ запуска продолжается,- говорится в сообщении ОКНШ. Как уточнили в министерстве обороны Японии, было выпущено как минимум семь ракет, высота их полёта составила около 100 километров, а полёт продолжался порядка 20 минут. Все ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Пхеньян осуществил запуск ракет за несколько часов до президентских выборов в США.