Рост потребительских цен в РК в октябре 1,3%

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По данным национального статистического управления от 5 ноября, потребительские цены в октябре выросли в РК на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый низкий рост в годовом исчислении с января 2021 года. Цены на свежие овощи увеличились на 15,6%, что способствовало росту инфляции на 0,25%. При этом корейская капуста подорожала на 51,5%, редька - на 52,1%, а салат латук - на 49,3%. Одновременно яблоки подешевели на 20%, а нефтепродукты - на 10,9% по сравнению с прошлым годом. Это позволило снизить уровень инфляции на 0,46%. Рост цен на товары повседневного спроса составил лишь 1,2%, что подтверждает тенденцию к замедлению инфляции. Базовая инфляция, рассчитанная без учёта изменения цен на продовольствие и энергоносители, составила 1,8% в годовом исчислении, что на 0,2% ниже по сравнению с предыдущим месяцем.